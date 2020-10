Usa 2020 Facebook, utile netto in crescita del 29%. Ma Zuckerberg fa una brutta figura davanti ai senatori Il fondatore di Facebook non riesce a connettersi per l'audizione virtuale, senatori costretti ad attendere cinque minuti. Trimestrali in crescita per il social network nel terzo trimestre 2020: aumentano fatturato, utile netto e utenti attivi

Condividi

Il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg si è collegato in ritardo all'audizione virtuale del Senato americano, incentrata sulla Sezione 230. Prima di Zuckerberg, il Ceo di Google Sundar Pichai e quello di Twitter Jack Dorsey avevano rilasciato le loro dichiarazioni di apertura davanti ai senatori.A quel punto, il senatore Roger Wicker ha annunciato che Zuckerberg aveva difficoltà a connettersi all'udienza e aveva bisogno di più tempo per farlo. "E’ una situazione molto interessante, ma accontenteremo la richiesta", ha detto Wicker. Zuckerberg ha impiegato meno di cinque minuti per connettersi.L'udienza, mercoledì scorso, era stata indetta per discutere modifiche alla Sezione 230, legge su internet che negli Stati Uniti protegge le aziende tecnologiche dall'essere ritenute responsabili per i contenuti pubblicati sulle loro piattaforme, eL’audizione arriva in contemporanea con i dati trimestrali delle "big tech", tutti in crescita sopra le attese degli esperti. In particolare, il colosso dei social media ha registrato +29% di utile netto e 7,85 miliardi di dollari nel terzo trimestre che si è concluso il 30 settembre, rispetto ai 6,09 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Il fatturato trimestrale di Facebook è cresciuto a 21,47 miliardi di dollari, con un incremento del 22% rispetto al 17% per cento dell'anno precedente.Gli utenti attivi giornalieri sono stati in media 1,82 miliardi a settembre 2020, con un aumento del 12% su base annua, mentre i suoi utenti attivi mensili sono stati 2,74 miliardi al 30 settembre 2020, anche questi in crescita del 12% su base annua.