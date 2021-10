Saluto romano dell'addestratore dell'aquila Olimpia Falconiere della Lazio inneggia al Duce, la comunità ebraica: via i fascisti dal calcio Gesto rivolto verso la curva dei tifosi, dopo la vittoria casalinga della Lazio contro l'Inter

"Davanti all'ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell'addestratore dell'aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi. Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza". Così Noemi Di Segni, presidente dell'Unione Comunità ebraiche italiane, in riferimento al video in cui si vede l'uomo rivolgere il saluto romano al pubblico che grida 'Duce Duce'.

L'uomo, lo spagnolo Juan Bernabe', nel video è immortalato mentre fa il saluto romano verso la curva dei tifosi inneggiando al duce, dopo la vittoria casalinga della Lazio contro l'Inter.