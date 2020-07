Operazione coordinata da Europol Falsari: 44 arresti in Italia, Francia e Belgio per rete europea legata alla camorra

Una vasta rete di falsari legata alla Camorra è stata smantellata con l'arresto di 44 persone in Italia, Francia e Belgio, secondo quanto riferito dalla polizia francese, citata dai media locali. Quaranta persone sono state arrestate in Italia, 3 in Francia e una in Belgio nell'operazione coordinata dall'agenzia di polizia europea Europol che ha permesso il sequestro di 8 milioni di euro in contanti e 8 milioni di euro in proprietà. Il danno della truffa è stato stimato di 10 milioni di euro.L'indagine ha avuto inizio nel 2017 traendo origine da numerosi sequestri di banconote contraffatte di 50 euro compiuti a Benevento e in cittadine limitrofe. I carabinieri hanno accertato l'esistenza di una nuova specie di contraffazione, caratterizzata da un'ottima qualità di realizzazione, in quanto prodotta con metodi di stampa off-set. Vero fulcro dell'organizzazione un 69enne di Benevento con legami in Francia e Belgio, definito "broker" della contraffazione. I militari sono riusciti a ricostruire la fitta rete di collaboratori e fiancheggiatori, dando vita a un vero e proprio cartello criminale costituito dai più abili falsari di valute, con ramificazioni che si estendevano dalla Campania alla Lombardia. Proprio in Lombardia, a Villanterio nel Paese, è stata individuata e sequestrata una stamperia clandestina di monete da 50 centesimi.