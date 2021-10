La lotta alla pandemia ​Fauci: la pillola Merck diminuisce il rischio di morte e ricovero

Condividi

Anthony Fauci, l'infettivologo italo-americano principale consigliere sanitario della Casa Bianca, ha ricordato che la pillola Merck per la cura del Covid-19 "diminuisce la probabilità di finire ricoverati o morire nelle persone che, all'inizio del contagio, la assumono".Fauci ha dunque elogiato il nuovo farmaco che, a sentire la stessa casa farmaceutica Merck, dimezza il rischio di mortalità o ospedalizzazione da Covid; ma poi ha aggiunto: "Sai qual è il modo per ridurre il rischio del 100 percento? Innanzitutto, non contagiarti affatto".Già venerdì alla Casa Bianca, in conferenza stampa, Fauci aveva definito "impressionanti" i dati sui trial che la casa farmaceutica gli aveva fornito poche ore prima. Una pillola facile da usare e produrre per curare il Covid-19 è ovviamente un traguardo importante perché le cure attuali come gli anticorpi monoclonali richiedono infusioni e sono difficili da gestire oltre ad essere molto costosi.