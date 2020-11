Usa Il monito di Fauci agli americani: rischio nuove ondate di contagi Il virologo italo americano e consigliere sull'emergenza Covid della Casa Bianca intervistato alla Cnn

Gli americani devono prepararsi ad affrontare "un'ondata dopo l'altra" di Covid-19, dopo che a milioni si sono spostati e poi hanno fatto ritorno a casa dopo il week end per la festività del Thanksgiving il 26 novembre scorso.E' il monito lanciato dal massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, principale consigliere medico del governo americano, Anthony Fauci."Quasi certamente ci sarà un incremento per la gente che si è messa in viaggio", ha detto Fauci alla Cnn. "Potremmo aspettarci un'ondata dopo un'altra ondata" in due o tre settimane, ha detto il virologo. "Non vogliamo spaventare la gente, ma questa è la realtà". "Questa è una tendenza infausta", ha aggiunto Fauci, "con le vacanze di Natale e altri viaggi di fine anno che si profilano".Il numero di nuovi casi confermati di Covid-19 negli Stati Uniti ha superato per la prima volta i 200 mila venerdì, secondo i dati della Johns Hopkins University. Da gennaio, quando sono state segnalate le prime infezioni nel Paese, i casi sono stati oltre 13 milioni; sono morte più di 265 mila persone.