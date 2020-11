Fauci: "A dicembre cominciamo le vaccinazioni in Usa, ma anche in Europa" "La cavalleria sta arrivando" ha detto il virologo in un'intervista alla Stampa. Riguardo ai vaccini russi e cinesi il virologo aggiunge: Ho sentito affermazioni di una efficacia significativa. È possibile, ma per provarlo servono dati che io non ho visto"

A dicembre potrebbero cominciare le prime vaccinazioni contro il Covid, negli Stati Uniti ma anche in Italia. Lo dice in una intervista alla Stampa il virologo americano Anthony Fauci, consigliere sanitario della Casa Bianca. "La cavalleria sta arrivando. Le vaccinazioni contro il Covid - annuncia Fauci - potrebbero cominciare tra il 12 e il 15 dicembre negli Usa ma anche in Italia. Questo però dovrebbe spingerci ad adottare subito con maggior serietà le misure per frenare i contagi". "Quanto state facendo in Italia è giusto, ma forse bisognerà tenere chiusi bar e ristoranti, e passare il Natale a casa solo con i familiari stretti".Sui vaccini in preparazione Fauci dice che "c'è ancora un po' di confusione sui dosaggi di AstraZeneca, quindi è prematuro giudicare. Pfizer invece ha chiesto l'autorizzazione d'emergenza e presto lo farà pure Moderna. Ci aspettiamo, anche se non è garantito, che a metà dicembre avremo le prime dosi disponibili, tra il 12 o il 15. Di sicuro negli Usa la distribuzione inizierà prima di fine anno". Secondo Fauci lo stesso sarà possibile in Europa e in Italia, "perché Moderna e Pfizer hanno firmato contratti anche con la Ue. La decisione finale spetta alle aziende e le autorità locali ,ma la mia impressione è che siano pronte". Riguardo ai vaccini russi e cinesi il virologo aggiunge: Ho sentito affermazioni di una efficacia significativa. È possibile, ma per provarlo servono dati che io non ho visto".