Covid-19, Fauci: non esiterei ad assumere il vaccino Il consigliere dell'amministrazione americana sull'emergenza covid: importante avere "vaccino efficace su un grande numero di persone"

Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale americano per le allergie e le malattie infettive, ha affermato oggi che non avrebbe "alcuna esitazione" a prendere il vaccino contro il Covid-19 quando sarà disponibile."Non avrei alcuna esitazione a prenderlo, né avrei alcuna esitazione a raccomandarlo alla mia famiglia", ha spiegato alla Cbs, precisando che ci sono due cose che rendono valido un programma di vaccinazione: "L'efficacia del vaccino e il numero di persone che lo assumono". "Se hai un vaccino altamente efficace ma solo un 40%, 50% di persone viene vaccinato, non si otterrà l'immunità di gregge di cui abbiamo bisogno", ha detto Fauci."Quello di cui abbiamo bisogno è che dobbiamo vaccinare quante più persone possibile". Questo è il motivo per cui, ha spiegato, "vogliamo essere molto trasparenti". "Se la stragrande maggioranza delle persone è vaccinata con un vaccino altamente efficace, possiamo ragionevolmente entrare rapidamente nell'immunità di gregge che sarebbe una coperta di protezione per il paese", ha detto Fauci.Intanto, i corpi di centinaia di persone che sono morte a New York durante l'ondata di Covid-19 in primavera sono ancora in camion frigo sul lungomare di Brooklyn. Lo riferiscono i media Usa. Molti dei corpi sono di persone le cui famiglie non possono essere rintracciate o non possono permettersi una sepoltura adeguata. Circa 650 corpi sono in camion da aprile sul molo della 39a strada a Sunset Park.