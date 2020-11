La polemica Regioni-Governo Fvg, Fedriga: noi in zona arancione, ma Governo non fa chiarezza sui dati Il governatore contesta il metodo dell'esecutivo e ritira l'ordinanza più restrittiva emanata giovedì

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è intervenuto in diretta Facebook contestando l'ordinanza del ministro della Salute che colloca la sua regione. Intanto mi chiedo se il Governo avevasul Friuli Venezia Giulia perché non ce li ha comunicati prima, ad esempio giovedì quando abbiamo emanato la nuova ordinanza. Inoltre voglio evidenziare che i parametri che ci fanno cambiare fascia non riguardano le terapie intensive e i posti letto, ma l'incremento percentuale dei positivi sui tamponi. Ma la nostra incidenza rispetto ad altre zone gialle è più bassa"., perché va bene tutto ma serve leale collaborazione istituzionale", ha aggiunto Fedriga. "Credo che questo sia il momento della massima attenzione che ogni cittadino deve avere per evitare il contagio, ma se vogliamo che la lotta alla pandemia abbia successo bisogna essere chiari con i cittadini - ha detto ancora Fedriga - E io questa chiarezza non la trovo. Ci vuole correttezza, non si possono utilizzare i parametri a giorni alterni. Se questa non diventa una battaglia di comunità, se non si capisce questo, il successo non ci sarà mai".Nel ripercorrere le tappe che hanno portato al cambio di fascia della regione Friuli Venezia Giulia, il Governatore ha spiegato: "Ho ricevuto una chiamata a inizio settimana dal Ministro Speranza che mi segnalava che il nostroe che rischiavamo addirittura la zona rossa. Per questo mi chiedeva interventi.e abbiamo provveduto subito, firmando ciascuno le rispettive ordinanze, che ritenevamo fossero adeguate per tenere in equilibrio la situazione sanitaria e le esigenze della cittadinanza e degli esercizi"."Nel frattempo i dati in nostro possesso ci dicevano che la situazione era in netto miglioramento, e che l'Rt era passato da 1,5 a 1,34, ma contemporaneamentee ieri stabiliva il cambio di fascia - ha concluso Fedriga - Ieri ho sollecitato più volte il Governo per avere un confronto. Ma la risposta è stata che va attuato il Dpcm.ha precisato.Il governatore ha poi ricordato che"In queste ore manderò una lettera alla Conferenza delle Regioni per chiedere una riunione urgente, seha concluso.