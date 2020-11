La pandemia Spagna, re Felipe IV in autoisolamento dopo contatto con positivo

Condividi

Il re di Spagna Felipe IV si è messo in quarantena dopo aver avuto un contatto con una persona testata risultata positiva al Covid-19.Lo annuncia il Palazzo reale di Madrid, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa France Presse."Una persona con la quale è stato in contatto ieri è stata rilevata positiva al Covid-19 oggi", ha indicato il Palazzo reale in un comunicato. Il re ha così sospeso tutte le sue attività per i prossimi dieci giorni. In Spagna ci sono un milione e mezzo di contagiati.