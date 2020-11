Facile.it: Genovese ha lasciato l'azienda nel 2014 Fermato per violenza sessuale il fondatore di Facile.it I fatti sarebbero avvenuti durante una festa privata a casa dell'imprenditore

Prima le avrebbe fatto assumere cocaina e ketamina e poi l'avrebbe violentata. Con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 18enne, detenzione e cessione di stupefacente, sequestro di persona e lesioni, Alberto Maria Genovese, l'imprenditore che ha fondato la start-up assicurativa Facile.it, poi ceduta nel 2014, è stato fermato nella notte tra venerdì e sabato dalla polizia.



L'imprenditore 43enne, secondo la ricostruzione, avrebbe violentato la giovane a una festa privata a casa sua, nel cuore di Milano, lo scorso 12 ottobre. L'uomo, che stava pianificando di fuggire all'estero, secondo l'inchiesta, ha stuprato la ragazza nel suo appartamento che lui stesso ha chiamato 'Terrazza sentimento' e che ora è sotto sequestro: lì sarebbero stati trovati parecchi riscontri di quanto la 18enne ha poi denunciato



Le indagini condotte dai poliziotti della 4a Sezione della Squadra Mobile di Milano sono state avviate in seguito al ricovero della giovane vittima che era ricorsa alle cure mediche. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che durante una festa organizzata dall'uomo, la ragazza sarebbe stata costretta a subire ripetuti rapporti sessuali e ad assumere cocaina e ketamina. Droga dello stesso tipo sarebbe stata sequestrata sian nell'abitazione dove si si sarebbe consumata la violenza sessuale sia in quella dove l'uomo è stato rintracciato e fermato.

Secondo le indagini e in base a quanto riporta il provvedimento di fermo che ha fatto finire in carcere l'uomo, un'altra ragazza ha raccontato al procurato reaggiunto Letizia Mannella e al pm Rosaria Stagnaro di essere stata violentata pure lei con modalità simili. La giovane, la scorsa estate, mentre si trovava in vacanza in un'isola spagnola, ha spiegato di essere stata invitata dall'imprenditore a una serata, di essere stata convinta ad assumere droga e di essersi risvegliata la mattina dopo dolorante e con segni di violenze. Su questo presunto secondo episodio sono in corso accertamenti così come sulle dichiarazioni messe a verbale da alcuni testimoni. Infatti, a inquirenti e investigatori è stato riferito che a casa di Genovese quello del 10 ottobre scorso non sarebbe stato l'unico festino a base di droga e alcool al quale venivano invitate giovani donne molto belle.

Genovese al gip: voglio disintossicarmi

"Chiedo di disintossicarmi perché da quattro anni sono dipendente dalla cocaina. Quando sono sotto gli effetti della droga non riesco a controllarmi e non capisco più quale sia il confine tra ciò che è legale e ciò che è illegale. Ho bisogno di curarmi". E' quel che in sostanza Genovese ha detto al gip Tommaso Perna.

L'imprenditore, che non ha risposto alle domande ma ha reso dichiarazioni spontanee, ha chiesto gli arresti domiciliari o a casa della madre o a casa della compagna.



Facile.it: Genovese ha lasciato l'azienda nel 2014

"In riferimento alle notizie apparse su alcuni media riteniamo corretto precisare che Alberto Genovese ha lasciato Facile.it nel 2014 e non ha oggi alcun ruolo operativo nella nostra azienda". Lo scrive la società in una nota. "Per rispetto di tutte le persone coinvolte nella faccenda - si legge ancora -, riteniamo che al momento sia corretto non commentare oltre. Ricordiamo che la proprietà di Facile.it è detenuta oggi dal fondo di investimento EQT e dal fondo Oakley".