Regionali in Liguria, accordo M5s sulla candidatura di Ferruccio Sansa Fonti pentastellate, nessun disaccordo Crimi-Di Maio, movimento compatto sul giornalista. Crimi sente Grillo: avanti con Sansa

Il capo politico M5s Vito Crimi ha sentito questa mattina Ferruccio Sansa, indicato come candidato in Liguria da Pd e Cinque stelle, per confermargli il sostegno del Movimento. Lo si apprende da fonti di centrosinistra e l'indiscrezione viene confermata anche da fonti pentastellate.La telefonata arriva dopo che erano trapelati i dubbi di una parte del Movimento sul nome di Sansa, come riportato dalla stampa.Il candidato alle regionali in Liguria di Pd-M5s-sinistre Ferruccio Sansa conferma di aver parlato con il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi, dopo i dubbi in parte del Movimento emersi da ricostruzioni di stampa. "Sì ci siamo sentiti", ha confermato il giornalista alla stampa aggiungendo che il Movimento ha scelto compatto sia a livello regionale che nazionale, che sono molto contenti", "Sapevano quando mi hanno scelto che sono un giornalista rompiscatole: le ho rotte al Pd, ai 5s è un po' la mia ragione sociale. Sono tranquillissimo".Anche il fondatore del M5S Beppe Grillo ha sentito al telefono il capo politico Vito Crimi e gli ha confermato il sostegno alla candidatura di Ferruccio Sansa alla presidenza della Liguria. Lo si apprende da fonti M5S."La mia è una candidatura che arriva in ritardo perché è di rottura. Non sottovaluto il travaglio nel Partito Democratico e anche per certi aspetti nel Movimento 5 Stelle. E' la candidatura di una persona che ha anche espresso delle critiche", ha detto Sansa parlando della propria candidatura alla presidenza della regione Liguria dalla coalizione M5s-Pd-sinistre. "Apprezzo la capacità di mettersi in discussione del Partito democratico scegliendo una persona che li ha criticati - sottolinea - Vorrei vedere se Lega, Fi o FdI saprebbero scegliere delle persone che li hanno criticati". "Adesso pensiamo ai problemi concreti delle persone e si parte di slancio, il tempo è poco".Nessuno scontro, dunque, divisione o spaccatura sulla candidatura alla presidenza della Regione Liguria di Ferruccio Sansa. E' quanto assicurano fonti molto qualificate del Movimento 5 stelle dopo le indiscrezioni giornalistiche che avevano descritto una forte perplessita' da parte di Luigi Di Maio, ma anche di Beppe Grillo, sulla scelta.