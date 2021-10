Festa Cinema: a "Mediterráneo" di Barrena il premio del pubblico Fs Roma

Mediterráneo (Open Arms - La legge del mare) di Marcel Barrena si aggiudica il "Premio del Pubblico FS" alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film vincitore del "Premio del Pubblico FS", in collaborazione con il Gruppo FS Italiane, Official Sponsor della Festa, è stato votato dagli spettatori della prima replica dei film della Selezione Ufficiale attraverso l'APP ufficiale e il sito www.romacinemafest.it.Luca Torchia, Chief Communication Officer di FS Italiane, ha consegnato il "Premio del Pubblico FS" ad Aldo Lemme, Head of Theatrical Distribution di Adler Entertainment che distribuirà il film in Italia. Mediterráneo (Open Arms - La legge del mare) è una produzione spagnola di Lastor Media, Fasten Films, Arcadia Motion Pictures, Cados Producciones con la casa di produzione greca Heretic.