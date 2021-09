Fiducia al governo ​​Giustizia civile, ok Senato a riforma con 201 voti a favore

Con 201 voti favorevoli e 30 contrari, l'aula del Senato ha approvato la riforma del processo civile. Sul provvedimento il governo aveva posto la fiducia. Il testo passa ora all'esame della Camera.Il provvedimento contiene norme per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Tra l'altro, viene istituito il Tribunale per la famiglia.