Brasile La figlia di Pelé rassicura: "Si sta riprendendo bene". Ospedale: si trova in terapia semintensiva

Pelè (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Condividi

La figlia di Pelé, Kely Nascimento, ha rassicurato sulle condizioni di salute della leggenda del calcio dopo la diffusione della notizia del suo ritorno in terapia intensiva, da cui era stato dimesso martedì scorso dopo l'intervento per un tumore al colon del 4 settembre."Si sta riprendendo bene", ha scritto su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae al fianco del padre: "Si tratta del normale decorso per un uomo della sua età dopo un'operazione come questa. A volte si fanno due passi avanti e uno indietro".Pelè è ricoverato all'ospedale Albert Enstein di San Paolo che ha fatto sapere di averlo trasferito nel reparto di terapia intensiva, "come misura preventiva, a seguito di una breve insufficienza respiratoria all'alba del 17 settembre"."Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, il paziente è stato trasferito in terapia semintensiva - ha precisato l'ospedale, citato dall'emittente brasiliana ESPN - è stabile dal punto di vista cardiovascolare e respiratorio, e sta proseguendo il recupero postoperatorio".Successivamente lo stesso Pelé ha fatto un post su Instagram per rassicurare tutti sulle proprie condizioni. "Amici miei, mi sto riprendendo molto bene. Oggi ho ricevuto visite da familiari, continuo a sorridere ogni giorno. Grazie per tutto l'affetto che ricevo da voi".