Nuovo centro vaccinale a Macerata per mille dosi al giorno Figliuolo: "Dare fiducia ai vaccini. Piano riadeguato, ma obiettivo è 500.000 dosi al giorno" Il commissario per l'emergenza: "Se ci vacciniamo, ne usciamo". Curcio: "Bene lavoro di squadra. Qui ancora ferite aperte del sisma"

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid19 e il capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, hanno inaugurato a Piediripa di Macerata il nuovo centro vaccinale, dove si potranno somministrare mille dosi giornaliere."Se se ci vacciniamo ne usciamo. Appena completeremo gli over 80 e i fragili apriremo la vaccinazione alle classi produttive": è quanto ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, al termine della visita al nuovo centro vaccinale."I nostri territori hanno sofferto, questo è uno territorio del made in Italy e dobbiamo riportare il made in Italy nel mondo, dobbiamo riaprirci", ha aggiunto."Abbiamo riadeguato il Piano, il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500mila dosi a fine mese però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in su". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid-19 commentando la vicenda AstraZeneca."La vicenda AstraZeneca spero si concluda così. L'Ema ha detto che è un vaccino sicuro e non ha dato alcuna raccomandazione. In Italia i nostri scienziati, quindi l'Aifa, il Consiglio superiore della sanità, l'Istituto superiore della Sanità e il ministero della Salute, recependo che cosa hanno fatto anche i nostri vicini quindi la Germania, il Belgio, la Francia e la Spagna hanno deciso di fare una raccomandazione dicendo che 'è auspicabile l'inoculazione del vaccino agli over 60' e dicendo altresì che la seconda dose è sicura e quindi chi ha fatto la prima farà la seconda di AstraZeneca"."Tra questo trimestre e il prossimo arriveranno 30 milioni di dosi AstraZeneca, che potranno essere destinate, quindi, anche alla platea degli over 60 fino ai 79 anni che è di circa 13 milioni e 275 mila utenti", ha ricordato Figliuolo, aggiungendo che "di questi 2 milioni e 270mila ha già ricevuto la prima dose"."Stiamo facendo veramente un lavoro di squadra. Questo delle Marche è un territorio particolare, ancora porta le ferite del sisma. Questa emergenza nazionale si somma, purtroppo, ad alcune parti di territorio in cui c'è la necessità di ricostruzione. Anche qui ho visto il sistema di Protezione civile, i privati e il pubblico. Uno sforzo che abbiamo conosciuto in altre situazioni". Così il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. "Benissimo la gestione dell'emergenza, ma c'è tanto volontariato e tanta gente che si dona: questo è da sottolineare", ha aggiunto.