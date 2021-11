Primi 'fiocchi' in Sardegna Fine settimana con cielo nuvoloso e rovesci, neve anche a bassa quota. Crollano le temperature In Calabria, a Roccabernarda scuole chiuse. A Torre del Greco, nel napoletano, evacuata una palazzina inagibile dopo il danneggiamento di una conduttura idrica

In queste ore il nostro Paese è stato investito da una forte perturbazione alimentata da aria di origine polare e sospinta da intensi venti sudoccidentali. L'aria fredda in quota ha permesso nevicate a quote collinari sui rilievi della Liguria e del Piemonte sudoccidentale. Gli esperti avvisano che nei prossimi giorni l'aria polare diventerà via via più incisiva su tutte le regioni facendo così piombare l'Italia in un importante episodio di stampo invernale.Se oggi il maltempo continuerà ad accanirsi sempre su Sardegna, Toscana, Lazio e Campania, non sarà da meno anche nel weekend. Sia domani che domenica saranno sempre le medesime regioni a essere bombardate da piogge e temporali anche forti. Sono attesi nubifragi sulle coste della Campania, ma anche sul cosentino tirrenico. La notizia più importante però sarà la neve. I fiocchi bianchi oltre a scendere fino in valle sulle Alpi, raggiungeranno nella giornata di domenica quote collinari (5-700m) su Toscana, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise. In questo contesto generale anche le temperature subiranno un tracollo generale sia di giorno sia di notte. Già da domenica valori sottozero potranno essere raggiunti sulle pianure del Nordovest, ma la prossima settimana anche sul resto del Nord e su Toscana, Umbria e zone interne del Lazio.Prime nevicate sui monti della Sardegna, in particolare nel Nuorese. Le cime intorno a Fonni, il paese più in alto dell'isola, sono completamente imbiancate. Nessun problema per la circolazione, però, almeno al momento, secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine. Un irrigidimentodelle temperature è atteso nel week end e quindi altre nevicate, soprattutto sul Gennargentu.Il brusco calo della colonnina del termometro ha fatto scattare la macchina della protezione civile regionale che si e'attivata secondo le prescrizioni previste dal Piano neve.In particolare si è provveduto all'assegnazione ai Comuni di Desulo e Fonni di due autocarri dotati di modulo spazzaneve, di un Ford Ranger al Comune di Villagrande Strisali e di un Land Rover al Comune di Ollolai. A questi mezzi si affiancano diciassette Land Rover 110, dotati di modulo spazzaneve e spargisale, affidati in comodato d'uso dalla protezione civile regionale alle organizzazioni di volontariato che operano nelle aree regionali in cui il 'rischio neve' risulta più elevato.Dopo i primi fiocchi di ieri sera che hanno imbiancato Folgaria, per il Trentino si preannuncia un fine settimana di neve. 'Meteo Trentino' prevede neve già da stamattina sopra i 1.200 metri, in quote più basse da stasera. Domani invece neve tra i 500 e gli 800 metri: domenica temperature in picchiata per l'arrivo di un vortice di aria fredda.Disagi anche in Calabria. A causa delle forti piogge, l'amministrazione comunale di Roccabernarda, in provincia di Crotone, ha annunciato sul profilo Facebook che "Tutte le scuole resteranno chiuse a causa del maltempo di questa notte". "Dovranno essere valutate le strutture - si legge - e capire se le stesse hanno subito danni apparenti e non. Stiamo facendo anche un giro di ricognizione per le vie del paese per capire i danni subiti alle proprietà comunali e dei nostri cittadini".Questa notte i carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in Viale Europa dove sono stati evacuati 8 appartamenti di una palazzina. Sono state 14 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'immobile, grazie alla collaborazione di vigili del fuoco, polizia municipale e personale tecnico del Comune, è stato ritenuto inagibile a causa del danneggiamento di una conduttura idrica che ha allagato i seminterrati. Le cause verosimilmente legate al maltempo. In attesa di accertamenti sulla stabilità del palazzo, tutte le abitazioni sono state evacuate. Nessun ferito.