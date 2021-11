Segui la diretta A Firenze la quinta Festa dell'Ottimismo Alla quinta edizione della Festa dell'Ottimismo, organizzata da Il Foglio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, partecipano, tra gli altri, il commissario europeo Paolo Gentiloni, i ministri Marta Cartabia, Roberto Speranza, Luigi Di Maio, Mara Carfagna, Luciana Lamorgese, Elena Bonetti e il presidente di Confindustria, Paolo Bonomi

Ore 9.45: Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervistato da Maurizio CrippaOre 10: Marta Cartabia, ministro della Giustizia, intervistata da Claudio CerasaOre 10.20: MakkoxOre 10.40: Mario Monti, ex presidente del Consiglio, intervistato da Michele MasneriOre 11: Roberto Speranza, ministro della Salute, intervistato da Luciano CaponeOre 11.20 Paolo Gentiloni, commissario Ue Affari economici e monetari, intervistato da Paola PeduzziOre 11.40: Fabio Panetta, comitato esecutivo Banca Centrale Europea, intervistato da Luciano CaponeOre 12: Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, intervistato da Simone CanettieriOre 12.20: Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, intervistato da Valerio ValentiniOre 12.40: Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervistato da Salvatore MerloOre 15: Pietro Castellitto, attore e regista, intervistato da Mariarosa MancusoOre 15.20: Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, intervistato da Matteo MatzuzziOre 15.40: Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistato da Valerio ValentiniOre 16.00: Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, intervistato da Daniele RaineriOre 16.20: Enrico Letta, segretario del Pd, intervistato da Claudio CerasaOre 16.40: Elena Bonetti, ministro per le pari opportunità e la famiglia, intervistato da Simone CanettieriOre 17.00: Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato da Salvatore MerloOre 17.20: Edoardo Ferrario, Valerio Lundini, Maurizio Milani, Saverio Raimondo sul palco con Annalena BeniniOre 18: Cesare Cremonini, cantante, intervistato da Claudio Cerasa