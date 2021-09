Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Firenze. Schiacciato da rullo, muore operaio di 53 anni L'uomo è deceduto nonostante i tentativi per rianimarlo praticati dal personale sanitario del 118

Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 53 anni è morto per le conseguenze dei traumi riportati in un incidente. Èaccaduto nella tarda serata di ieri a Campi Bisenzio (Firenze). Secondo una prima ricostruzione, l'operaio sarebbe stato schiacciato da un rullo dal quale lo hanno estratto i vigili del fuoco.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Il 53enne è morto nonostante i tentativi per rianimarlo praticati dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.Nel 2021 sono stati registrati già 677 morti secondo i dati forniti dall'Inail al 31 luglio. Dall'analisi territoriale emerge un aumento nel Sud (da 141 a 192 casi mortali), nel Nord-Est (da 136 a 147) e nel Centro (da 128 a 129). Il numero dei decessi, invece, è in calo nel Nord-Ovest (da 265 a 169) e nelle Isole (da 46 a 40). 11 gli incidenti plurimi avvenuti nei primi sette mesi per un totale di 27 decessi. Lo scorso anno, invece, gli incidenti plurimi registrati tra gennaio e luglio erano stati sei, con 12 casi mortali denunciati.