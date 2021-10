La prima volta di Serena Draghi Il G20 parallelo visto dalle "first lady" Per la first lady americana quasi un ritorno a casa

Condividi

Un G20 che ha come protagoniste anche le "first lady" e qualche "first husband". Occhi puntati sulla prima uscita pubblica di Serena Draghi, che farà gli onori di casa.Serenella, come viene chiamata dagli amici, è discendente di Bianca Cappello, sposa del Granduca di Toscana Francesco de' Medici ed esperta di letteratura inglese e in questi giorni sarà al centro di un turbine di appuntamenti a fianco di Jill Biden, Brigitte Macron, Carrie Johnson, Emine Erdogan. Ma ci sarà anche il medico Heiko von der Leyen, marito della presidente della Commissione europea Ursula, e Joachim Sauer, marito della cancelliera tedesca Angela Merkel.Jill Biden oggi si è fermata a Palazzo Chigi per un incontro con Serenella Draghi e poi ha incontrato Brigitte Macron. Le due first lady si erano già incontrate al vertice del G7 lo scorso giugno in Cornovaglia ma alla presenza delle altre consorti dei capi di Stato; e in quell'occasione avevano deciso di vedersi di nuovo per approfondire le cause di cui si occupano.Per Jill Biden un ritorno in Italia, terra dei suoi antenati, che lei ha sempre considerato come un rifugio come quando dopo la morte del figlio Beau decise di passare in Italia la festività del "Thanksgiving". D'altra parte il giorno del giuramento di Joe Biden ebbe a dire: "I valori che i miei bisnonni avevano portato dall’Italia daranno forma alla nostra amministrazione, perché sono la chiave per riunificare l’America".