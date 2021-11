Incontro sulla riforma fiscale Fisco: terminato incontro Franco e sindacati al Mef Il leader Cgil: "Con Cisl e Uil valuteremo tutto il necessario"

Si è concluso l'incontro tra il ministro dell'Economia, Daniele Franco e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, sulle misure fiscali contenute nella manovra di bilancio."È un giudizio negativo". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro al Mef rispondendo e chi gli chiedeva come è andata la riunione."La mobilitazione nei luoghi di lavoro deve proseguire e nei prossimi giorni assieme a Cisl e Uil valuteremo tutto ciò che è necessario per far cambiare idea al governo e alle forze di maggioranza perché stanno commettendo un errore". Lo ha sottolineato il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro al Mef sulla riforma fiscale."Il giudizio dell'incontro è di insoddisfazione". Così il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, al termine dell'incontro con il ministro Franco sulle misure fiscali al ministero dell'Economia. "Il ministro dell'Economia - ha riferito Sbarra - è indisponibile a raccogliere valutazioni e approfondimenti anche di natura tecnica finalizzati a cambiare l'impostazione emersa dal lavoro della cabina regia che secondo noi è sbagliata e inadeguata perché non mette in priorità la riduzione della tassazione fiscale a favore dei redditi medi, popolari, bassi dei lavoratori dipendenti e pensionati"."Nell'incontro il ministro ci ha presentato senza un pezzo di carta l'accordo fatto in cabina di regia, noi abbiamo riconfermato che quelle scelte sono sbagliate, perché si riducono i finanziamenti nella sanità traverso la riduzione dell'Irap, continuiamo a pensare che le risorse disponibili debbano essere indirizzate a lavoratori e pensionati, che soffrono una condizione dovuta anche all'inflazione": lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro al Mef. "Non è previsto un ulteriore incontro, e quindi noi faremo le nostre valutazioni", ha aggiunto.