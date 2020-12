La decisione dell'agenzia di rating ​Fitch conferma rating Italia BBB- con outlook stabile Ripresa Italia nel 2021 ma ancora forte effetto Covid

L'agenzia Fitch ha confermato il rating 'BBB-' per l'Italia con un "outlook stabile". E' quanto comunica Fitch.L'economia italiana "inizierà a riprendersi il prossimo anno, sulla base del presupposto che le misure di lockdown saranno gradualmente revocate e un programma di vaccinazione inizierà nel primo trimestre del 2021, ma i dati sulla crescita del Pil annuale saranno ancora fortemente influenzati dagli effetti di base" della crisi. È quanto scrive Fitch in una nota.Il Pil dell'Italia subirà una contrazione del 9,1% nel 2020, per poi rimbalzare nel 2021 e nel 2022 rispettivamente a +4,5% e a +4,3%. Lo afferma Fitch, che rivede così le sue previsioni sulla crescita dell'Italia. Nel 2022 lo stimolo agli investimenti dei fondi Next Generation EU fornirà il principale supporto alla crescita economica. Nelle sue stime, Fitch attualmente presume che l'Italia utilizzerà la quota di sovvenzione del Next pari alo (0,4% e allo 2,2% del Pil 2019 nel 2021 e 2022), ma attualmente non teniamo conto di alcun utilizzo della componente prestito".