Puglia ​Cdm affida Comune Foggia a commissione straordinaria Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria della gestione del Comune di Foggia, già sciolto a seguito delle dimissioni del sindaco

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha deliberato l'affidamento ad una commissione straordinaria della gestione del Comune di Foggia, già sciolto a maggio per le dimissioni del sindaco Franco Landella. Il 9 marzo scorso si era insediata al Comune di Foggia la commissione che doveva verificare se ricorressero pericoli di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nella gestione dell'amministrazione comunale. L'ente attualmente è retto da un commissario prefettizio dopo che il sindaco di Foggia Franco Landella - coinvolto con altri amministratori in un'inchiesta per corruzione e tentata concussione - ha rassegnato, il 4 maggio, le dimissioni non revocandole. La commissione di accesso agli atti aveva chiesto altri tre mesi di proroga anche se a fine luglio ha inviato la relazione al prefetto Carmine Esposito che, a sua volta, l'ha trasmessa al ministro dell'Interno.