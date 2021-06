Gup: a Lfc danni per 150 mila euro Lfc: gup condanna ex contabili, pene sino a 5 anni Giudice Milano, anche Comune risarcito con 25 mila euro. Difesa contabili: massimo dissenso da sentenza. Fonti Carroccio: Partito estraneo a vicenda

Condividi

L'ex presidente della Lombardia film commission, Alberto Di Rubba, e il commercialista Andrea Manzoni sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e 4 anni e 4 mesi. Lo ha deciso il gup Guido Salvini nel processo con rito abbreviato in cui sono imputati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di peculato per aver predisposto, con altri, un bando "ad hoc" per far acquistare alla Lombardia commission un capannone a Cormano (Milano) di proprietà dell'Immobiliare Andromeda, come nuova sede della fondazione e poi avrebbero distratto 800 mila euro di fondi regionali nell'ambito dell'operazione immobiliare.I due revisori contabili della Lega in Parlamento Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, condannati oggi a rispettivamente a cinque anni e 4 anni e quattro mesi, dovranno anche versare in solido un risarcimento danni di 150mila euro a Lombardia Film Commission, fondazione partecipata dalla Regione e dal Comune di Milano e parte civile nel processo in abbreviato per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lfc.Lo ha deciso il gup Guido Salvini che ha inoltre disposto un risarcimento di 25 mila euro per il Comune.I risarcimenti a Lfc e al comune di Milano sono stati disposti a titolo di provvisionali "provvisoriamente esecutiva".Il gup Salvini ha inoltre disposto per i due imputati l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Le motivazioni saranno depositate in 90 giorni."Massimo rispetto per la sentenza e massimo dissenso". Le condanne "non cambiano moltissimo" rispetto alle richieste della procura, "ricorreremo" contro questa decisione. Lo afferma l'avvocato Piermaria Corso, difensore dei due contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni condannati rispettivamente a 5 anni e 4 anni e 4 mesi nel processo che li vede accusati di peculato e turbata libertà di scelta del contraente nell'indagine sulla compravendita della sede a Cormano della Fondazione Lombardia Film Commission.Molti media - a partire dalle agenzie di stampa - stanno rilanciando la notizia relativa alle condanne di Alberto Di Rubba e di Andrea Manzoni parlando di vicenda 'fondi Lega'. È tuttavia necessario precisare che il partito (così come le sue risorse economiche) è completamente estraneo al procedimento e che il riferimento a 'fondi Lega' costituisce una indebita e ingannevole strumentalizzazione mediatica della realtà processuale. Per questo motivo la Lega si riserva ogni iniziativa a propria tutela, e ribadisce la convinzione che Di Rubba e Manzoni sapranno dimostrare la propria estranietà ai fatti contestati. Lo riferiscono fonti del Carroccio.