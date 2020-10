La situazione in Lombardia Fontana: "Non ci sono condizioni per lockdown. Scelte alternative a salvaguardia salute" Il presidente della Lombardia ospite di Studio24: "Non ho pregiudizi su quello che dovrò fare a seconda dei giudizi scientifici. Ma non dimentichiamo che un eventuale lockdown è competenza del Governo" ha sottolineato il Governatore. Sul capitolo scuola spiega: "La Dad non è scelta ideologica, alleggerire i trasporti".

Condividi

"Per ora non ci sono le condizioni per il blocco completo della Lombardia. Noi avevamo emesso un'ordinanza che cercava di salvaguardare tutte le esigenze. Adesso la stretta del governo cambia le cose e staremo a vedere l'evoluzione. Credo che tutte le decisioni debbano essere prese sentendo il parere degli scienziati, di cui mi fido. Non ho pregiudizi su quello che dovrò fare a seconda dei giudizi scientifici. Ma non dimentichiamo che un eventuale lockdown è competenza del Governo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Rai News 24. "Io ho fatto delle ordinanze che vanno nella direzione di ridurre la socialità, le possibilità di contatto tra la gente, per bloccare i contagi ed evitare il lockdown" ha proseguito."Oggi non dobbiamo farci spaventare dal numero dei contagi, si fanno molti più tamponi rispetto a marzo-aprile, dobbiamo controllare la situazione negli ospedali: molte delle persone che arrivano nei pronto soccorsi non ne hanno bisogno, chiedo ai cittadini di non andare subito negli ospedali ma rivolgersi prima ai medici di base" dice Fontana."Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio ristori per le categorie più colpite. Come Regione abbiamo stanziato risorse per venire incontro alle necessità delle categorie più colpite. E oggi come Regione chiederemo al Governo la possibilità che si liberino altre risorse, di cui noi disponiamo, per aiutare queste categorie" ha ricordato Fontana in merito alle misure che il governo sta adottandoQuella sulla didattica a distanza "non è una scelta ideologica, anche io sono per la didattica in presenza, ma la Dad ci è utile per alleggerire la pressione sui trasporti, come bus e metropolitane, in quegli orari di punta in cui si verificano i maggiori problemi, dalle 7 alle 9. Noi comunque l'abbiamo chiesta solo per le superiori, e la linea non cambia" ha spiegato il Governatore della Lombardia. Ed ha aggiunto: "Il Dpcm ha già portato la dad delle scuole superiori al 75% ma, per la Lombardia, siamo costretti ad adottare una linea che preveda la didattica da casa al 100%. Dobbiamo assolutamente piegare la curva epidemiologica nei prossimi giorni". "Sono assolutamente favorevole alla didattica in presenza a scuola e per la formativa socializzazione dei nostri ragazzi. Il ritorno alla normalità scolastica è una delle mie più grandi priorità ma - precisa il governatore lombardo - oggi, l’analisi della diffusione epidemiologica ci impone regole stringenti". La decisione arriva nel giorno in cui la Lombardia supera i 5mila nuovi contagi.