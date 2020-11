Riunione tra premier e capidelegazione ​Coronavirus, fonti maggioranza: resta coprifuoco dalle 22 alle 6 Il 25 e Santo Stefano ristoranti chiusi. Negozi fino alle 21 per evitare assembramenti. A Natale spostamenti tra regioni solo per residenti

Il governo dovrebbe varare un unico Dpcm, dal 4 dicembre, che dovrebbe valere anche per il periodo di Natale. Per le festività, però, dovrebbero essere individuate regole anti contagio specifiche: lo stop agli spostamenti tra Regioni gialle potrebbe valere non dal 4 dicembre ma a partire da un'altra data ancora da definire. E' quanto emerge da fonti di governo. L'obiettivo è limitare gli effetti di diffusione del contagio che potrebbe avere un eventuale esodo natalizio. Una discussione nell'esecutivo su date ed eventuali deroghe è ancora aperta.A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di maggioranza dalla riunione con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione emergerebbe la decisione di limitare gli spostamenti tra le regioni a Natale solo ai residenti. Inoltre, sempre nelle festività, resterebbero chiusi i ristoranti sia il 25 dicembre che a Santo Stefano. Sempre per quanto riguarda i ristoranti sarebbero aperti fino alle 18 in zona gialla, chiusi invece nelle zone arancioni e rosse, mentre i negozi resterebbero aperti fino alle 21 per evitare assembramenti. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 6. Prevista la quarantena al rientro da trasferimenti transfrontalieri.E' terminata, a quanto si apprende, attorno alle 23 la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza Dario Franceschini, Roberto Speranza, Teresa Bellanova, Alfonso Bonafede, il ministro agli Affari Ue Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. La riunione, con diverse interruzioni, è andata avanti dalle 11 di stamane. E un nuovo incontro è già in programma per domani, per proseguire la discussione sul Recovery fund. Questa sera si è discusso per tre ore delle misure del nuovo dpcm con le misure anti contagio da Covid, affrontando in particolare il tema delle misure per il Natale.