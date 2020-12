Leclerc chiude nono ma è retrocesso di tre posizioni, Vettel tredicesimo F1: Abu Dhabi, pole a Verstappen davanti a Bottas e Hamilton Max Verstappen su Red Bull partirà in pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2020 di Formula 1. Con il tempo di 1.35.246, l'olandese ha preceduto di un soffio Valtteri Bottas con la Mercedes(1:35.271). In seconda fila partiranno il campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Nono tempo per Charles Leclerc con la Ferrari

Sarà Max Verstappen a partire in pole nell’ultimo Gp della stagione sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.In prima fila con l’olandese della Red Bull, la Mercedes di Bottas che precede il compagno di squadra e già campione del mondo Lewis Hamilton affiancato in seconda fila da Lando Norris (McLaren). In terza fila partiranno Alexander Albon (Red Bull) e Carlos Sainz (McLaren), in quarta Daniil Kvyat ((AlphaTauri) e Lance Stroll (Racing Point), in quinta Pierre Gasly (AlphaTauri) ed Esteban Ocon (Renault). Prova tutto sommato buona per il ferrarista Leclerc che chiude nono ma verrà retrocesso di tre posizioni per aver cambiato la power unit.Le Mercedes scendono in pista con una speciale livrea: sulla W11 di Hamilton e Bottas il team guidato da Toto Wolff ha fatto stampare i nomi di tutti i dipendenti del team di Formula 1. In Q1 qualche problema per Lewis Hamilton che si lamenta via radio e teme danni al fondo della sua W11 dopo aver urtato un cordolo, subito meccanici Mercedes al lavoro e il campione del mondo può rientrare risultando alla fine il più veloce davanti al compagno di squadra Bottas. Precedono la Ferrari di Leclerc. Mentre Giovinazzi riesce a infilare la sua Alfa in Q2 proprio all’ultimo tentativo, ai danni del compagno Raikkonen, fuori insieme a Russell, Magnussen, Fittipaldi e Latifi.Per gli amanti delle statistiche sono 10 i piloti mai eliminati in Q1 quest'anno: Albon, Bottas, Hamilton, Leclerc, Norris, Ocon, Ricciardo, Sainz, Stroll e Verstappen.La Q2 termina ancora con la coppia Hamilton-Bottas più veloce. Norris terzo, sesta la Ferrari di Leclerc. Eliminati: Ocon, Ricciardo, la Ferrari di Vettel, Giovinazzi e Perez.Nella Q3 tutti in pista con gomme soft. Molto attivi Lando Norris (McLaren) e Bottas che cerca di fare meglio del compagno di squadra, ma il protagonista diventa Verstappen che sfrutta una leggera difficoltà di Hamilton e riesce ad avere la meglio anche sulla Mercedes di Bottas.