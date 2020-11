In seconda fila Perez e Albon, Hamilton soltanto sesto dietro a Ricciardo F.1: GP TURCHIA. STROLL IN POLE SUL BAGNATO DAVANTI A VERSTAPPEN Lance Stroll ha ottenuto la pole position nel Gp della Turchia. Il canadese della Racing Point ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e l'altra Racing Point di Sergio Perez. Quarto Alexander Albon davanti a Daniel Ricciardo. Terza fila per il campione del mondo Lewis Hamilton che precede la Renault di Esteban Ocon. Ottavo tempo per l'Alfa Romeo di Raikkonen, nona la Mercedes di Valterri Bottas e decimo Antonio Giovinazzi sull'altra Alfa Romeo. Qualifiche condizionate dalla pioggia.Le Ferrari di Seb Vettel e Charles Leclerc saranno al via rispettivamente in sesta e settima fila.

Nel Gp di Turchia condizionato dalla pioggia, pole a sorpresa per la Racing point di Lance Stroll davanti alla Red Bull di Verstappen. In seconda fila la Racing point di Perez e la Red Bull di Albon. Solo sesto Hamilton alle spalle di Ricciardo. Ferrari nelle retrovie.Subito problemi nella Q1. La direzione gara interrompe a causa delle condizioni avverse: la pioggia battente annulla del tutto il grip su una pista che, riasfaltata di recente, ha manifestato gravi problemi di aderenza. Mancando 6' al termine del Q1 Ocon sarebbe potuto diventare il poleman. Esclusa la possibilità di recuperare le qualifiche domenica mattina, prima del Gp (che scatterà alle 11.10). La safety car gira in continuazione ma il tratto finale della pista resta quasi allagato. Alla fine si decide di ripartire alle 13.55 ma resta una corrida: Grosjean finisce sulla sabbia e Lelclerc sull’erba, ancora bandiera rossa e poi nuovo start, al monegasco della Ferrari resta un solo giro utile. Verstappen vistosi a rischio guida al limite e alla fine è il primo nella Q1, lo stesso Hamilton rischia ma scampa l’esclusione chiudendo quattordicesimo, quarta la Ferrari di Vettel davanti a quella di Leclerc. Alle fine sono eliminati Magnussen e Grosjean (Haas), Kvyat (Alpha Tauri), Russell e Latifi (Williams). Giovinazzi con l’Alfa Romeo per la seconda volta in Q2 quest'anno dopo l'Eifel.Anche nella Q2 il più determinato appare Verstappen, (non a caso uno specialista del bagnato). La seconda frazione lo vede ancora dominare con la Red Bull davanti al compagno di team Albon e a Hamilton che ha recuperato rispetto al Q1. Straordinario quinto crono per Giovinazzi. Entrambe le Ferrari escono di scena. Leclerc, in particolare, è sembrato in grande difficoltà dopo essere stato nelle libere sempre vicino ai primi. Fuori anche Norris e Sainz (McLaren) e Gasly (Alpha Tauri).Nella Q3 è la Racing Point di Perez a dare filo da torcere a Verstappen. Hamilton appare in discreta difficoltà con le gomme da bagnato e a sorpresa si fa sotto Stroll sull’altra Racing Point . Si forma un inedito quartetto di leader con le due Red Bull e le due Racing point e alla fine è Lance ad avere la meglio: per lui la prima pole a 22 anni e 16 giorni (compleanno il 16 ottobre scorso). Ottavo più giovane della storia. Al suo fianco partirà Verstappen. In seconda fila Perez e Albon. Terza fila con Ricciardo (Renault) davanti al leader mondiale Hamilton. Buona prova di Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo, che partirà dalla quinta fila al fianco di Valtteri Bottas, mentre le Ferrari di Seb Vettel e Charles Leclerc saranno al via rispettivamente in sesta e settima fila.