Formula 1 Hamilton leggenda: è il settimo Mondiale come Schumacher Il britannico della Mercedes entra nella leggenda grazie al trionfo numero 94 in un 'folle' Gran Premio di Turchia a Istanbul. Alle sue spalle la Racing Point di Sergio Perez e le due Ferrari, con Sebastian Vettel che proprio all'ultimo giro sorpassa Charles Leclerc. Quinta piazza per la McLaren di Carlos Sainz, futuro ferrarista, davanti alle, piuttosto deludenti, Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon

Lewis Hamilton nella storia. Il britannico della Mercedes domina anche in Turchia a Istanbul conquistando così il suo settimo titolo Mondiale ed eguagliando un mito come Michael Schumacher.Alle spalle dello straordinario Hamilton, ottime le prove di Sergio Perez (Racing Point) e di Sebastian Vettel che, proprio all’ultimo giro, è riuscito a sorpassare il compagno di squadra Charles Leclerc, quarto. Quinta piazza per la McLaren di Carlos Sainz, futuro ferrarista, davanti alle, piuttosto deludenti, Red Bull di Verstappen e Albon. Ottavo Lando Norris, con l’altra McLaren, poi Stroll (Racing Point) e Daniel Ricciardo (Renault).Si parte con la pista inzuppata, tutti i piloti con le gomme da bagnato estremo. Tanto spettacolo già al via. Stroll, dalla pole, resta in testa davanti all’altra Racing Point di Perez. Problemi di aderenza subito per Verstappen e tutti gli altri. Già a partire dal settimo giro, con la pista che si va asciugando, i piloti iniziano a cambiare le gomme e passano alle intermedie.Al comando dopo un quarto di gara ci sono le due Racing Point di Stroll e Perez davanti alla Red Bull di Verstappen. Al 16° giro Hamilton, nel tentativo di superare Vettel, sbaglia e viene passato da Albon. Due tornate dopo nel duello tra Verstappen e Perez, l’olandese finisce in testacoda a oltre 200km/h. Per sua fortuna riesce a ripartire, ma deve tornare ai box dover aver danneggiato gli pneumatici. Ne approfitta ancora Albon che è così terzo alle spalle delle Racing Point. Bene Vettel che “tiene” in quarta piazza, mentre Leclerc è ottavo.A metà gara posizioni “congelate”. Durante la 34.ma tornata errore di Albon che cede così la sua posizione allo stesso Hamilton. Il britannico della Mercedes al 38° giro attacca anche Perez e si prende la prima piazza, dopo che Stroll era scivolato in quarta piazza per un secondo pit-stop. Doppio sorpasso Ferrari che superano in tandem lo stesso Stroll al giro 40.Nella tornata successiva Leclerc riesce a passare Vettel e si porta alle spalle della terza piazza di Verstappen. A 15 dalla fine uno scatenato Leclerc riesce a superare anche Verstappen: è terzo. L’olandese va ai box e si ritrova settimo. Hamilton al giro n.46 doppia il suo compagno di squadra Bottas.Nell’ultimo, trionfale giro di Hamilton verso il successo numero 94 e il suo settimo Mondiale, succede di tutto; Leclerc sembra averne di più e attacca Perez, ma chiede troppo alla sua Ferrari e va lungo, lasciando così spazio al ritorno del messicano e, anche, del suo compagno di team, Vettel che chiude così sul podio, dopo esser partito in 11.ma piazza.