Il calendario Combattere la malattia con una foto da diva L'obiettivo di Rino Barillari per le donne in lotta contro il cancro

Si avvicina la fine dell'anno, è tempo di calendari, ma quello firmato da Rino Barillari, il fotografo delle dive e della Dolce Vita, è un tributo alle donne che, anche in tempo di pandemia, hanno affrontato le cure chemioterapiche e i loro effetti.Le foto, grazie ad Atri Onlus, sono racchiuse in un Calendario patrocinato dal Ministero della Salute e dal Consiglio Regionale del Lazio. Dodici mesi per raccontare la lotta contro uno tra i più temuti effetti collaterali del farmaco chemioterapico: la caduta dei capelli.La location di questo calendario è la Roma della Dolce vita. Il fotografo, vero interprete di quegli anni, e tutto lo staff che ha curato l'evento, sono riusciti a far allontanare le protagoniste dai pensieri quotidiani imprigionati nelle scadenze delle terapie cedendo il passo al gioco, al colore, al desiderio di rinascita. Fortissimo dopo questi mesi in cui la paura del coronavirus ha come "coperto" ogni altra necessità, sia medica che psicologica. Le parrucche indossate sono state realizzate dalla Tricostarc anche grazie al gesto d’amore di donatori aderenti al progetto “Hair Smile”, un progetto nato nel 2011 di donazione capelli che rappresenta una catena di solidarietà tricologica. Chi vuole può donare i propri capelli, lasciando anche un messaggio per chi li riceverà. Questo progetto permette anche a chi è in difficoltà di poter affrontare, in serenità, la perdita dei capelli.Il Calendario, realizzato con passione da tutti i partecipanti, vuole anche porre l'accento sul tema della perdita dei capelli che è un disagio da cui ci si può mettere al riparo, anche prima di iniziare la chemioterapia, grazie alla parrucca autologa. Ma vuole anche, in qualche modo, essere la voce di tutti quei malati che durante questo periodo di pandemia hanno rinunciato alle cure o non le hanno fatte: oltre 2 milioni di screening oncologici in meno e 13mila diagnosi mancate, +40% di rinuncia alle cure.