Lotta alla pandemia Gran Bretagna, Johnson annuncia la 'campagna d'inverno' contro il Covid Il premier punta a convincere ancora cinque milioni di cittadini a vaccinarsi e ad offrire la terza dose agli over 50 e ai 12-15enni

I vaccini contro il coronavirus hanno fatto un'enorme differenza nella riduzione della mortalità, ma ci sonoche dovrebbero essere vaccinate e "dobbiamo incoraggiarle" a farsi avanti e farsi vaccinare.Così il premier britannico, Boris Johnson, nella conferenza stampa di presentazione del piano del Regno Unito contro il Covid-19 in vista dell'inverno.Johnson ha spiegato che ilconsiste nel continuare a chiedere alle persone di usare le mascherine, lavarsi le mani e sottoporsi ai test. "La vaccinazione dovrebbe essere la cosa chiave da promuovere", ha aggiunto.Quanto al, è stato anticipato dal ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, nell'ambito della presentazione del piano per la gestione del Covid in Inghilterra in vista dell'autunno e dell'inverno: Javid ha spiegato che potrebbe essere necessario reintrodurre l'obbligo die raccomandare il, nonché l'introduzione delper i luoghi affollati.Javid non ha citato nuovi lockdown, mentre ha detto che il piano A non ha "la necessità di restrizioni economiche e sociali rigide".I vaccini contro il Covid funzionano e la campagna avviata in anticipo su tutti dal Regno Unito ha contribuito a far sì che oggi "iladulti sopra i 16 anni sia oggi immunizzato", ha detto ancora Boris Johnson in un briefing in cui ha confermato il piano di contenimento della pandemia basato sull'offerta della terza dose vaccinale a tutti gli over 50 e di una singola dose fra 12 e 15 anni."Andiamo avanti con la nostra strategia" puntata sui vaccini che ci garantisce di avere "una delle società più libere e una delle economie più aperte d'Europa", malgrado alcuni rischi, ha rimarcato il premier. Grazie al successo della campagna di vaccinazione, ha detto Johnson, il Regno Unito è uno dei Paesi con maggiori libertà in Europa ed è questo il motivo per cui il governo "mantiene la propria strategia. Il premier ha inoltre sottolineato che il Paese deve "continuare ad essere molto fiero" del vaccino Oxford-AstraZeneca, definito il "cavallo di battaglia" della campagna di vaccinazione di massa.Il panel di consulenza di esperti britannico Joint Committee on Vaccination and Immunization ha raccomandato proprio oggi al governo del Regno Unito di offrire una terza dose di vaccino contro il Covid-19 a tutti gli over 50 per proteggerli dal virus quest'inverno.