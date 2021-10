Londra Frances Haugen, la 'talpa' di Facebook, davanti al Parlamento britannico L'ex product manager del social network risponde alle domande dei legislatori. Intanto un consorzio di 17 testate pubblica i documenti consegnati al Congresso

L'ex data scientist di Facebook, diventata informatrice, Frances Haugen, è a Londra per rispondere alle domande dei legislatori del Regno Unito che stanno lavorando alleHaugen apparirà davanti a una commissione parlamentare che sta esaminando la bozza di legge del governo britannico per reprimere ie i suoi commenti potrebbero aiutare i legislatori a rafforzare le nuove regole.Sarà la sua seconda apparizione pubblica, dopo averall'inizio di ottobre sul pericolo che, secondo lei, rappresenta la società nel non evitare danni ai bambini, incitare alla violenza politica e alimentare la disinformazione.Haugen ha citato documenti di ricerca interna che haprima di lasciare il suo lavoro in Facebook. L'ex dipendente ha anche in programma un incontro a novembre con i funzionari dell'Unione europea a Bruxelles. La Commissione intende aggiornare il suo regolamento sui servizi digitali per proteggere gli utenti di Internet e vuole che le società online siano responsabilizzate per contenuti illegali o pericolosi.Arrivano intanto sui media americani i 'Facebook papers',che l'ex product manager del social media ha consegnato alla Sec (l'autorità che vigila sulla Borsa) e al Congresso per denunciare una politica che, secondo la whistleblower, "mette a repentaglio i bambini, aumenta le divisioni ed indebolisce la democrazia".Unha ricevuto la copie di questi documenti interni, già in parte rivelati nelle scorse settimane dal Wall Street Journal. Ora tutti questi documenti rivelano, spiega il Washington Post - una delle testate che partecipa al consorzio - come il gigante dei social media abbia in modo riservato e meticoloso tracciato i problemi nel mondo reale esacerbati dalla sua piattaforma, ignorato i consigli dei suoi dipendenti riguardo ai rischi di alcune politiche ed esposto comunità vulnerabili di tutto il mondo ad un cocktail di messaggi pericolosi."Al centro di queste notizie c'è una premessa falsa". Così un portavoce di Facebook ha replicato alla Cnn, tra le 17 testate americane che stanno pubblicando i 'Facebook papers'. "Certo, ma l'idea che lo facciamo alle spese della sicurezza o benessere delle persone non comprende quali siano i nostri interessi commerciali", sottolinea il portavoce, ribadendo la difesa di Facebook fatta dopo la testimonianza di Haugen al Congresso americano.In un tweet della scorsa settimana, il vice presidente per la Comunicazione, John Pinette, aveva definito i 'Facebook papers' una "selezione organizzata di milioni di documenti" interni che "non possono in alcun modo essere usati per trarre giuste conclusioni su di noi".