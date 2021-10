Il caso Facebook, ex manager Frances Haugen chiamata a testimoniare al Senato Usa La memoria scritta della Haugen anticipata da Cnn: "Quasi nessuno sa cosa succede all'interno di Facebook, è spaventoso". L'informatica denuncia l'azienda alla Sec per false dichiarazioni agli investitori

Condividi

I’ll be testifying to the Senate tomorrow at 10a ET / 7a PT about @Instagram and @Facebook's impacts on children and society at large.



You can watch here: https://t.co/uTPMBwqtx9 — Frances Haugen (@FrancesHaugen) October 5, 2021

"Il senatore degli Stati Uniti Richard Blumenthal, presidente della, la sicurezza dei prodotti e la sicurezza dei dati, ha convocato un'audizione intitolata 'Protezione dei bambini online: testimonianza di un informatore di Facebook' alle 10:00 di martedì 5 ottobre, ora locale", recita la convocazione ufficiale. A testimoniare sarà l'ex manager Frances Haugen.Secondo quanto anticipato dalla Cnn, che ha ottenuto il testo della testimonianza che Haugen renderà davanti al Senato, la 37enne rimarcherà la propria convinzione di aver fatto quello che riteneva "giusto e necessario per il bene comune", aggiungendo: "So che Facebook ha risorse infinite, che potrebbe usare per distruggermi".Afferma ancora Haugen: "Mi sono fatta avanti perché, quasi nessuno al di fuori di Facebook sa cosa succede all'interno di Facebook".Riguardo ai danni causati agli adolescenti da Instagram, emersi dallo studio di Facebook pubblicato nelle scorse settimane dal Wall Street Journal, l'ex manager prosegue: "Quando ci siamo resi conto che le aziende del tabacco nascondevano i danni causati, il governo è intervenuto. Quando abbiamo capito che le auto erano più sicure con le cinture di sicurezza, il governo è intervenuto. E oggi il governo sta prendendo provvedimenti contro le aziende che nascondevano le prove sugli oppioidi. Vi imploro di fare lo stesso a questo riguardo".Perchè, sottolinea Haugen nella memoria, la dirigenza di Facebook ", perché hanno messo i loro immensi profitti davanti alle persone".L'audizione fa seguito alle indagini del Wall Street Journal, che hanno messo in luce informazioni preoccupanti su Instagram sia dannosa per gli adolescenti e altre questioni relative alla protezione dei consumatori. L'audizione, informa ancora a nota ufficiale del Congresso, "offrirà l'opportunità a un informatore di Facebook di discutere la propria prospettiva ed esperienza con il Sottocomitato, incluso come aggiornare le normative sulla privacy dei bambini e altre leggi per proteggere i consumatori online".Non è tutto: a 48 ore dalla prima accusa di Frances Haugen e il giorno dopo il lungo crash del sistema del social (che ha fatto perdere al titolo quasi il 5% a Wall Street) arriva la denuncia allaamericana della stessa Haugen che segnala come Facebook abbia registrato unanche durante la pandemia di coronavirus, in un momento in cui invece l'utilizzo dei social media nel suo insieme è aumentato.Come riferisce il 'Financial Times, la Haugen, ex responsabile dei prodotti di Facebook, ha presentato i risultati di una indagine interna secondo cui il minore coinvolgimento degli adolescenti negli Stati Uniti potrebbe ridurre il numero di utenti statunitensi giornalieri"Facebook ha falsato parametri fondamentali per investitori e inserzionisti, come la quantità di contenuti creati sulla piattaforma e la crescita dei singoli utenti", si legge nella denuncia alla Sec, soprattutto su "una fascia demografica ad alto valore" come quelli sugli adolescenti americani.L'avvocato della Haugen, John Tyle, ha dichiarato alla trasmissione '60 Minutes' che "in quanto società quotata in borsa, Facebook è tenuta a non mentire ai suoi investitori o a trattenere informazioni concrete". Il team legale della Haugen ha citato analisi interne di Facebook che mostrano come oltre il 15% dei nuovi account creati da adolescenti siano account secondari o duplicati mentre l'utilizzo di Facebook tra i giovani dai 18 ai 24 anni "continua a diminuire" e questi utenti "trascorrono meno tempo, producono meno e inviano meno messaggi" sul social network.​Facebook quindi attrae sempre di meno i giovani, utenti 'preziosi' dal punto di vista pubblicitario, ma avrebbe nascosto questo declino con "gravi false dichiarazioni e omissioni" nei confronti degli investitori.