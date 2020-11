Grave il prete ortodosso ferito a Nizza Francia. Altri due arresti per l'attacco a Nizza. Salgono a 6 i fermati ll Presidente francese Emmanuel Macron ha sentito in queste ore telefonicamente il presidente tunisino Kais Saied. I due capi di stato hanno sottolineato: "Molte persone si nascondono dietro la religione islamica, mentre vengono effettivamente reclutate con il solo scopo di nuocere sia all'islam che alle relazioni tra popoli e nazioni"

Les policiers ont réalisé deux nouvelles interpellations samedi en fin d'après-midi dans l'enquête autour de l'attaque terroriste menée à Nice dans la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption jeudi. Au total, six gardes à vue sont en cours. pic.twitter.com/HcpKFyKIOL — BFMTV (@BFMTV) November 1, 2020

Altri due arresti in Francia per l'attacco a Nizza di giovedì in cui hanno perso la vita 3 persone. Secondo quanto rilanciato da Bfmtv due persone sono state arrestate e poste in custodia della polizia nel tardo pomeriggio di ieri. I fermati sono sono due uomini di 25 e 63 anni, entrambi presenti a casa di un uomo precedentemente arrestato a Grasse sabato. Salgono così a 6 gli arresti sul caso.Il Presidente francese Emmanuel Macron ha sentito in queste ore telefonicamente il presidente tunisino Kais Saied. Quest'ultimo ha espresso la sua ferma condanna per tutte le forme di violenza e terrorismo. Ed ha aggiunto: "Alcuni vogliono seminare disordine all'interno di molte società, compresa la società francese. L'Islam non ha nulla a che vedere con questi atti". I due capi di stato hanno sottolineato: "Molte persone si nascondono dietro la religione islamica, mentre vengono effettivamente reclutate con il solo scopo di nuocere sia all'islam che alle relazioni tra popoli e nazioni".E' in gravi condizioni Nikolaos Kakavelakis, il prete ortodosso di 52 anni raggiunto da due colpi di arma da fuoco ieri pomeriggio a Lione. Il procuratore della Repubblica, Nicolas Jacquet, ha da poco annunciato che c'è un sospetto sotto interrogatorio. "Sono in corso verifiche su un suo eventuale coinvolgimento", ha detto. Il motivo dell'attacco ancora non è chiaro. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio, ha fatto sapere che non esclude alcuna ipotesi ma per ora alla procura antiterrorismo non è stato affidato il caso.