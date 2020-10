Francia, Consiglio Ue: condanniamo gli attacchi, si punti a dialogo non a divisioni

"Noi, leader europei, siamo sotto shock e rattristati per gli attacchi terroristici in Francia. Condanniamo nei termini più forti questi attentati, che rappresentano un attacco ai nostri stessi valori. Siamo uniti e fermi nella nostra solidarietà verso la Francia, il popolo e il governo francese, nella nostra comune e continua lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento. Chiediamo ai leader del mondo ad aprirsi al dialogo tra le comunità e le religioni, piuttosto che alle divisioni". Lo si legge nella dichiarazione congiunta dei Paesi del Consiglio europeo sugli attacchi oggi in Francia.