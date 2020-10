È quanto riferisce BFM-TV ​Covid-19, in Francia 'lockdown nazionale da giovedì mezzanotte'

Il governo francese prevede un lockdown nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì: è quanto riferisce BFM-TV alla vigilia dell'intervento del presidente Emmanuel Macron. L'emittente precisa che il lockdown sarà più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa.L'idea "è di evitare che i francesi partano per il prossimo weekend prima del nuovo confinamento. Sarà accordata una tolleranza per il rientro dalle vacanze", si legge ancora sul sito della rete. Secondo le informazioni raccolte dal network le scuole materne ed elementari resteranno aperte, ma le superiori e le università dovranno fermarsi. Questa decisione dovrà essere confermata dalla riunione del Consiglio di difesa e poi da quella del Consiglio dei ministri domani.La Francia ha registrato 523 nuovi decessi per coronavirus, il massimo dallo scorso aprile. Sono i dati forniti dal ministero della Salute, che ha contato inoltre 33.417 nuovi casi in 24 ore, con un incremento del 60% rispetto a martedì scorso. Va precisato che il dato sui decessi non comprende solo le morti segnalate negli ospedali nelle ultime 24 ore ma include anche 253 morti avvenute nelle case di riposo negli ultimi 4 giorni.