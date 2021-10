Cinque i cortei previsti a Parigi Francia. Dodicesimo sabato di proteste anti-green pass Da giovedì scorso il green pass è stato esteso dal governo anche agli adolescenti sopra i 12 anni. L'esecutivo intende mantenere la possibilità di ricorrere al green pass fino all'estate del 2022

La Francia si prepara al dodicesimo sabato di manifestazioni contro il green pass: secondo fonti della polizia tuttavia la partecipazione è prevista al ribasso, circa 40mila persone in tutto il Paese di cui 10mila a Parigi. Nella capitale sono previsti cinque cortei, tra cui quello dei "gilet gialli".Da giovedì scorso il green pass è stato esteso dal governo anche agli adolescenti sopra i 12 anni, che dovranno mostrare un certificato per poter prendere un treno o andare al cinema; tuttavia, per loro rimane la possibilità del tampone gratuito. L'esecutivo intende mantenere la possibilità di ricorrere al green pass fino all'estate del 2022, secondo quanto dichiarato dal portavoce Gabriel Attal, e il relativo progetto di legge verrà presentato il 13 ottobre.