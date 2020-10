Colpito un altro prete Francia, prete colpito a Lione da un uomo in fuga: è grave Il prete di una Chiesa greco ortodossa colpito mentre chiudeva il portone. L'aggressore è in fuga. Macron ad Al Jazeera: "Le mie dichiarazioni sulle vignette di Charlie Hebdo sono state travisate e strumentalizzate da alcuni leader, capisco lo shock ma condanno ogni violenza". Ieri la telefonata dall'Eliseo a Papa Francesco

Il 7 arrondissement di Lione dove si trova la chiesa ortodossa

di Antonella Alba A tre giorni dall'attentato a Nizza in cui sono state uccise tre persone, oggi un altro attacco ad una Cgiesa. E' avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16 al 7/o arrondissement, nel centro di Lione, vicino ad una Chiesa greco ortodossa. Un prete greco è stato ferito gravemente. L'autore dell'aggressione in fuga, è ricercato in tutto il quartiere.Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia, sul posto ci sono ambulanze e veicoli dei pompieri. Stando a informazioni del quotidiano lionese Le Progrès, il sacerdote sarebbe stato portato via in ambulanza, dopo essere stato colpito da alcuni proiettili all'addome. La vittima era cosciente al momento di entrare nell'ambulanza, ed ha detto ai soccorritori di non conoscere la persona che lo ha aggredito.Testimoni sul posto hanno affermato di aver udito due colpi di arma da fuoco. Secondo quanto si apprende dalla tv Bfm, il prete è stato colpito mentre stava chiudendo la chiesa da un uomo armato di fucile. Il religioso sarebbe stato medicato sul posto prima di essere portato via in ambulanza, e ora si trova in prognosi riservata, ma cosciente.E mentre a Lione un altro prete viene colpito, e tutto il paese è afflitto dal crescere dei contagi dovuti al Covid, il Presidente francese lascia un'intervista alla tv araba Al-Jazeera alle 17."Capisco - dice Macron - che si possa essere scioccati da certe caricature, ma non accetterò mai che si possa giustificare la violenza. Le nostre libertà, i nostri diritti, ritengo sia nostra vocazione proteggerli". Il Presidente ha poi denunciato le "manipolazioni" delle sue frasi sulle caricature di Maometto, "talvolta da parte di dirigenti politici e religiosi" che hanno lasciato intendere che le caricature fossero "emanazione del governo francese" contro l'Islam.Nell'intervista rivolta al mondo arabo Macron afferma che "le reazioni del mondo musulmano sono state dovute a molte menzogne e al fatto che la gente ha creduto di capire che io fossi favorevole a queste caricature. Io sono favorevole - ha continuato - a che si possa scrivere, pensare, disegnare liberamente nel mio paese, perché penso che sia importante, che sia un diritto, che siano le nostre libertà". Il Capo dello Stato francese che in questi giorni ha ordinato il dispiegamento di oltre 5000 mila militari a tutela della sicurezza, ha poi condannato il "comportamento" bellicoso del capo dello stato turcoed ha auspicato una riappacificazione.Ieri all'indomani dell'attentato alla cattedrale di Notre-Dame-de-L'assomption di Nizza, Macron ha avuto un colloquio con Papa Francesco. L'Eliseo ha spiegato che il presidente ha assicurato al Papa che "continuerà a lottare senza sosta contro l'estremismo affinchè tutti i francesi possano vivere la loro fede nella pace e senza timori". Il Capo dello Stato francese - si legge nella nota dell'Eliseo -"desiderava parlare" al Papa "in un momento in cui i cattolici di Francia sono stati così violentemente colpiti e i francesi nel loro insieme sono sotto shock per questo attentato"."Il Papa - aggiunge l'Eliseo - ha espresso in risposta il suo sostegno fraterno ai francesi". Papa Francesco e Macron hanno constatato "una totale convergenza di vedute" sul "ripudio assoluto del terrorismo e dell'ideologia di odio che divide, uccide e mette in pericolo la pace" oltre che sull'importanza del dialogo fra le religioni.