Distribuiva foto e video a migliaia di internauti sul darknet Francia: arrestato vicino Bordeaux uno dei 10 pedofili più ricercati al mondo

E' stato fermato il 7 luglio scorso in Francia un quarantenne sospettato di aver amministrato numerosi siti sul darknet, la parte nascosta di internet, consentendo a "migliaia di internauti nel mondo di avere accesso a foto e video di carattere pedopornografico".L'annuncio è stato dato in una nota dal procuratore della Repubblica di Bordeaux, Frédérique Porterie. L'uomo, un francese di 40 anni, è "identificato come uno dei dieci obiettivi prioritari mondiali nel contrasto alla pedopornografia".Si tratta di un cittadino francese arrestato il 7 luglio nel dipartimento della Gironda, nei pressi della città di Bordeaux. L'arresto è stato effettuato dalla polizia francese in collaborazione con Europol.