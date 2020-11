Lo riporta l'Afp Francia. Rilasciati tre sospettati per attacco a Nizza. Commemorazioni blindate per vittime Uno era stato arrestato giovedì scorso, il giorno dell'attacco, mentre gli altri due sono stati presi l'indomani. Le tre vittime sono state commemorate ieri durante la messa di Ognissanti nella chiesa di Jean-Baptiste Le Voeu a Nizza

Condividi

La polizia francese ha rilasciato tre persone che erano state arrestate perché sospettate di essere coinvolte nell'attacco all'arma bianca di matrice islamista avvenuto giovedì scorso a Nizza, nel sud della Francia, che ha provocato tre morti. Tre sospettati maschi, di 47, 35 e 33 anni sono stati rimessi in libertà, riporta l'Afp citando fonti giudiziarie. Il 47enne era stato arrestato giovedì scorso, il giorno dell'attacco, mentre gli altri due sono stati presi l'indomani. Oltre al sospetto attentatore, restano in custodia altre tre persone. Tra loro si trova il 29enne tunisino che è stato arrestato sabato a Grasse, a 25 km da Nizza, scrive l'agenzia.Il 21enne tunisino che è il principale sospettato è accusato di aver ferito mortalmente il sacrestano e altre due donne nella Basilica di Notre Dame durante l'attacco. Resta in ospedale dopo essere stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato, e non è ancora in condizione di essere interrogato. Le tre vittime sono state commemorate ieri durante la messa di Ognissanti nella chiesa di Jean-Baptiste Le Voeu a Nizza. Secondo il sindaco di Nizza Christian Estrosi, 120 poliziotti e 60 soldati sono stati mobilitati per sorvegliare le chiese della città. Anche altri luoghi di culto francesi dunque si sono uniti nel ricordo delle tre persone rimaste uccise. I sacerdoti hanno menzionato l'attacco durante le funzioni che sono state autorizzate nonostante il nuovo lockdown nel Paese iniziato venerdì.