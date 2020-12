SPORT

2020/12/09 03:32

Champions. Psg-Basaksehir sospesa per razzismo Brutta giornata per la Champions League. Psg-Basaksehir sospesa per razzismo: i giocatori delle due squadre hanno abbandonato il campo dopo che il vice allenatore del club turco ha accusato il quarto uomo di frasi razziste. La partita verrà rigiocata oggi

Condividi Un episodio di razzismo che coinvolge il quarto uomo di Psg-Basaksehir, il rumeno Sebastian Coltescu. Tutto è avvenuto dal 16' del primo tempo, quando il viceallenatore del Basaskesehir, Webo, è stato espulso dall’arbitro romeno Hategan per aver protestato: il tecnico accusava il quarto uomo di rivolgersi ad alcuni suoi giocatori con l’epiteto di "negro". Anche l'attaccante Demba Ba ha accusato il quarto ufficiale di gara della stessa cosa e il Basaksehir, nonostante l'intervento dei delegati Uefa e del direttore tecnico del Psg, Leonardo, ha deciso di abbandonare il campo. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi con i giocatori parigini, con Neymar e Mbappe' in prima linea, che si sono schierati con gli avversari.







Negli spogliatoi lunghe trattattive, il Basaksehir era disposto a tornare in campo a patto che venisse definitivamente allontanato il quarto uomo Coltescu, ma alla fine si è deciso di rinviare la prosecuzione della partita oggi alle 18.55. Si riprenderà dal 14° del primo tempo, sul risultato di 0-0 e con una nuova squadra arbitrale.



Intanto l'Uefa ha aperto un'inchiesta, così come aveva immediatamente chiesto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan.

Un episodio di razzismo che coinvolge il quarto uomo di Psg-Basaksehir, il rumeno Sebastian Coltescu. Tutto è avvenuto dal 16' del primo tempo, quando il viceallenatore del Basaskesehir, Webo, è stato espulso dall’arbitro romeno Hategan per aver protestato: il tecnico accusava il quarto uomo di rivolgersi ad alcuni suoi giocatori con l’epiteto di "negro". Anche l'attaccante Demba Ba ha accusato il quarto ufficiale di gara della stessa cosa e il Basaksehir, nonostante l'intervento dei delegati Uefa e del direttore tecnico del Psg, Leonardo, ha deciso di abbandonare il campo. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi con i giocatori parigini, con Neymar e Mbappe' in prima linea, che si sono schierati con gli avversari.Negli spogliatoi lunghe trattattive, il Basaksehir era disposto a tornare in campo a patto che venisse definitivamente allontanato il quarto uomo Coltescu, ma alla fine si è deciso di rinviare la prosecuzione della partita oggi alle 18.55. Si riprenderà dal 14° del primo tempo, sul risultato di 0-0 e con una nuova squadra arbitrale.Intanto l'Uefa ha aperto un'inchiesta, così come aveva immediatamente chiesto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan.

Condividi