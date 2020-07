Trentino, fuggito di nuovo l'orso M49

Ha divelto completamente una rete elettrificata ed è fuggito di nuovo dal centro faunistico di Casteller l'orso M49."Questa volta però l'animale è provvisto di radiocollare e crediamo di poterlo localizzare celermente" ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.L'orso M49 è stato localizzato in un'area del monte Marzola, sopra Trento, che i forestali stanno presidiando. Lo rende noto la Provincia. Secondo una prima ricostruzione, il plantigrado nel corso della notte è riuscito a superare la barriera elettrica e, raggiunta l'ultima recinzione, ha divelto la rete elettrosaldata piegando l'inferriata dello spessore di 12 millimetri fino a ricavarne un'apertura sufficiente per scivolare all'esterno. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il personale di guardia del recinto che, nonostante il fatto sia accaduto al di fuori del campo coperto dalle telecamere, ha notato come il segnale del radiocollare ad un certo punto partiva dall'esterno del recinto.