Lourdes, fulmine sulla funicolare: 12 feriti, anche un bimbo di tre mesi

Dodici persone sono rimaste leggermente ferite, due delle quali sono state portate in ospedale, dopo che una cabina della funicolare a Lourdes si è bruscamente fermata in seguito all'interruzione di corrente provocata da un violento temporale. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. "C'e' stata un'interruzione di corrente dopo che un fulmine ha provocato l'arresto della funicolare", hanno spiegato i pompieri, "la cabina che stava scendendo con 27 persone a bordo ha avuto un arresto improvviso con un riavvio immediato. Delle 27 persone, 15 sono rimaste illesi, incluso un bambino di tre mesi, 12 sono feriti lievemente e di questi due sono stati trasferiti all'ospedale di Lourdes" La funicolare collega la città di Lourdes, il più importante luogo di pellegrinaggio cattolico in Francia, al Pic du Jer (951 metri) per una lunghezza di poco più di un chilometro.