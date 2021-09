L'incidente il 23 maggio scorso, 14 i morti Funivia del Mottarone, i Vigili del Fuoco recuperano la fune spezzata Entro il 15 ottobre dovrebbe essere rimossa la carcassa della cabina precipitata, che verrà sezionata

I Vigili del Fuoco di Verbania sono al lavoro da questa mattina al Mottarone per tagliare uno spezzone della fune traente della funivia di Stresa precipitata il 23 maggio. Sulla cabina c'era 15 persone, una sola, un bambino di 5 anni, si è salvato.I Vigili del Fuoco utilizzano una moto troncatrice che serve a tagliare 15 metri della fune, calcolati dal punto in prossimità della ''testa fusa'' che unisce il cavo stesso al carrello della cabina.Lo spezzone di fune poi sarà conservato in un deposito sotto sequestro a disposizione degli inquirenti. Entro il 15 ottobre dovrebbe essere rimossa la carcassa della cabina precipitata, che verrà sezionata.