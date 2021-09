Cia: pronti a guidare rivoluzione digitale agroecologia ​G20 Agricoltura a Firenze. Patuanelli: persone, pianeta e prosperità Il ministro dell'Agricoltura italiano: siamo riuniti per impegnarci a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Coldiretti: quasi 1 miliardo di tonnellate di cibo nel bidone

Condividi