Conferenza stampa del presidente Usa G20, Biden: "Orgoglioso per l'accordo su Minimum Tax. Grazie Italia, ottimo lavoro" "Papa Francesco è diventato una persona che ha dato grande conforto alla mia famiglia quando mio figlio è morto" - ha detto il presidente americano Joe Biden, molto commosso, nella conferenza stampa in chiusura del G20

Condividi

"Voglio ringraziare gli italiani per il G20, per l'ospitalità, congratularmi con il primo ministro Draghi, ha fatto un gran bel lavoro nel presiedere il G20 in un anno difficile segnato da grandi sfide globali". "Credo che abbia ottenuto risultati tangibili su queste questioni, in parte grazie all'impegno che gli Stati Uniti hanno portato al tavolo".Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, nella conferenza stampa finale del vertice, sottolineando come il vertice si sia concentrato sui problemi della ripresa globale oltre che a quelli della crisi climatica. Una conferenza nel corso della quale Biden ha toccato tutti gli argomenti che hanno visto protagonisti gli Usa, a partire dalla Minimum Tax.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto "orgoglioso" dell'accordo sulla, raggiunto al vertice del G20 a Roma. "E' un grande risultato", ha detto durante la conferenza stampa alla fine del summit."Non passeremo alle energie rinnovabili dal giorno alla notte, intanto smetteremo di finanziare il carbone". "Non è realistico smettere di usare benzina e gas all'improvviso, ma arriveremo ad emissioni zero entro il 2050", ha detto ancora il presidente."Tutti - ha sottolineato Biden - sanno che l'idea di muoversi con le energie rinnovabili all'improvviso non è possibile, non è razionale. Non possiamo muoverci immediatamente" ma "faremo dei cambiamenti significativi". "Dovremo muoverci più rapidamente per le rinnovabili" ma "ci vorrà del tempo", ha concluso."Non servono azioni punitive per far sì che le persone facciano la transizione ecologica. Tutti sanno quale è la direzione verso cui stiamo andando e non devono esserci punizioni particolari per le persone"."Tutti mi hanno ascoltato, tutti volevano sapere come la pensassi, abbiamo avuto un grande sostegno". "Gli accordi hanno mostrato il potere dell'America quando si impegna", ha sottolineato Biden."Le relazioni con i nostri amici dell'Ue sono state ulteriormente rafforzate. È ora di mettersi al lavoro. L'America è pronta per nuove soluzioni". "Abbiamo tutte le basi e gli strumenti per avanzare"."Per quanto riguarda la delusione legata all'assenza della Russia e della Cina e in merito ai loro impegni, posso dire che anche io sono deluso. Ma abbiamo approvato una serie di cose, tutte le nazioni si sono impegnate sulla riduzione del carbone e su quello che porteremo alla Cop26. Degli impegni che credo saranno portati avanti, dei progressi significativi anche se molto deve essere ancora fatto. Non concentriamoci su quello che non stanno facendo Russia e Cina".Joe Biden si è detto convinto che i suoi maxi piani per infrastrutture, welfare e clima passeranno al Congresso. Ha detto di sperare che la sua manovra sia approvata entro la fine della prossima settimana. I leader Dem pensano a un voto già per martedì alla Camera.Pagare di più il petrolio affinché se ne consumi di meno? Non è possibile perché le persone devono andare al lavoro e portare i bimbi a scuola e anche gli scuolabus devono andare. L'idea che ci sia un'alternativa non è realistica, non succederà velocemente. Quando il costo del petrolio aumenta questo ha un impatto sulle famiglie che lavorano, non sarebbe coerente".Per quanto riguarda possibili azioni dell'Iran "contro gli Stati uniti, noi risponderemo e continueremo a rispondere", ma "dipende da loro", ha detto il presidente americano Joe Biden al termine del G20 di Roma in conferenza stampa. "Credo che la decisione di Trump di uscire dall'accordo sul nucleare sia stata sbagliata. Adesso tutto dipenderà dalla volontà dell'Iran di rispettare l'accordo"."È molto personale tutto questo. Papa Francesco è diventato una persona che ha dato grande conforto alla mia famiglia quando mio figlio è morto" - ha detto il presidente americano Joe Biden, molto commosso, nella conferenza stampa in chiusura del G20. "È una persona molto empatica, ci è stato davvero di grande sollievo quando ho perso una parte della mia anima, mio figlio Beau", ha detto il presidente con la voce rotta, ricordando quando il papa pregò a Filadelfia con la sua famiglia prima di ripartire. "Parlò per 15 minuti e non in modo generico, sapeva che uomo fosse mio figlio", ha detto."Quando ho vinto le elezioni il Papa mi ha chiamato per dirmi quanto apprezzasse il mio lavoro per le persone più fragili". "È un uomo che lotta per la pace non solo nella chiesa cattolica ma nel mondo".