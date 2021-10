Da aprile c'era stata solo una telefonata G20: bilaterale Draghi-Erdogan, primo incontro dopo la polemica per "dittatore" Polemica della delegazione curda: "Draghi complice di Erdogan"

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, a margine dei lavori del Vertice G20 di Roma."Il colloquio - si legge in una nota di Palazzo Chigi - si è concentrato sulle sfide globali al centro della Presidenza italiana del G20, nonché sul partenariato bilaterale e le opportunità di suo ulteriore rafforzamento. Al centro del costruttivo scambio di vedute anche le relazioni Ue-Turchia, la crisi afghana e la stabilità nel Mediterraneo, con particolare attenzione per gli sviluppi del processo politico intra-libico"."Draghi con la stretta di mano di oggi a Erdogan è diventato complice". È il messaggio lanciato dalla delegazione curda presente in piazza della Bocca della verità per partecipare alla manifestazione contro le politiche del G20. "L'Italia vende le armi alla Turchia - racconta uno dei manifestanti - le stesse armi che Erdogan usa per uccidere il popolo curdo".