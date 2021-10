Premier britannico lo ha detto a giornalisti su aereo verso G20 ​G20, Johnson su clima: "Declino impero Roma sia monito per noi" A meno che non affrontiamo nel modo giusto il cambiamento climatico, potremmo vedere la nostra civiltà, anche il nostro mondo andare indietro, dice il primo ministro Johnson

Condividi

"Non c'è assolutamente alcun dubbio che questa sia una realtà che dobbiamo affrontare", ha detto Boris Johnson a proposito del cambiamento climatico ai giornalisti sull'aereo diretto a Roma dove parteciperà al G20.Johnson ha affermato in tal senso di aver fatto pressioni sul presidente cinese, Xi Jinping, sull'uso del carbone da parte del suo Paese durante una telefonata avvenuta questa mattina."Direi che l'umanità nel suo insieme è sotto di 5-1 all'intervallo", ha detto il premier britannico."Abbiamo molta strada da fare, ma possiamo farcela. Abbiamo la possibilità di tornare, ma ci vorrà un grande sforzo", ha aggiunto. "Team World ha di fronte a un formidabile avversario nel cambiamento climatico", ha detto ancora Johnson."Gli antichi monumenti di Roma - ha aggiunto - potrebbero essere visti come "un memento mori per noi", a dimostrazione della rapidità con cui le civiltà possono declinare."Si è visto con il declino e la caduta dell'impero romano, e temo di dire che è vero oggi che, a meno che non affrontiamo nel modo giusto il cambiamento climatico, potremmo vedere la nostra civiltà, anche il nostro mondo andare indietro".