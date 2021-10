Sorrento G20: al via ministeriale Commercio a Sorrento, focus su riforma Wto, ambiente e pandemia

Riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), sostenibilità ambientale e risposta del sistema commerciale multilaterale alla pandemia di Covid-19 sono i temi al centro della riunione ministeriale del G20 sul commercio internazionale in corso a Sorrento.Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha accolto in serata i capi di 25 delegazioni (tra Stati e organizzazioni internazionali) al Museo Correale di Terranova. Tra loro il commissario europeo al Commercio Valdis Dombrovskis e la rappresentante per il commercio Usa Katherine Tai.Il titolare della Farnesina ha poi avuto colloqui bilaterali con il ministro per il Commercio turco Mehmet Mus e con l'omologo argentino Santiago Andrés Cafiero.Con la ministeriale la presidenza italiana intende portare la riforma del Wto al centro dell'agenda, dando un impulso politico al processo di riforma istituzionale dell'organizzazione per rilanciare il multilateralismo commerciale. La ministeriale punta infatti a essere un trampolino di lancio per un risultato positivo della 12° Conferenza ministeriale del Wto, in programma a Ginevra dal 30 novembre al 3 dicembre, che rappresenterà un momento chiave per rilanciare il sistema commerciale multilaterale.La riunione, strutturata in più sessioni, si terrà al Grand Hotel Riviera. I ministri responsabili per il commercio internazionale discuteranno del miglioramento della capacità del sistema commerciale di rispondere alle emergenze di salute pubblica, dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente, della promozione del commercio digitale, della riduzione dei costi del commercio di servizi e dell'opportunità di adottare quadri normativi e amministrativi trasparenti, prevedibili ed efficienti per gli investimenti.Tra i temi che verranno trattati anche il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese nel commercio mondiale e la questione della trasparenza degli interventi dei governi a sostegno dell'economia.