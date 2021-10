La riunione dei 3+1 G20: crescente preoccupazione sul nucleare iraniano da parte dei leader Usa ed europei

L'impianto nucleare iraniano di Fordow

I leader di Usa, Francia, Germania e Gran Bretagna esprimono la loro "crescente e viva preoccupazione" sul nucleare iraniano. L'obiettivo è "fare in modo che l'Iran non possa mai fabbricare o reperire un'arma nucleare". Basta con le provocazioni "quali la produzione di uranio altamente arricchito e di uranio metallo arricchito",È quanto si legge nella dichiarazione congiunta di Biden, Macron, Merkel e Johnson, pubblicata al termine dell'incontro tra i leader sull'Iran a margine del summit G20 a Roma."Siamo convinti che resti possibile raggiungere rapidamente e applicare un'intesa per il ritorno al rispetto" dell'accordo sul nucleare iraniano Jcpoa e di "prevedere la rimozione delle sanzioni" all'Iran. "Questo sarà possibile solo se l'Iran cambia rotta. Il presidente Raisi colga questa opportunità"."Non esiste in Iran alcun bisogno civile credibile di condurre queste attività, che al contrario sono importanti per la produzione di un'arma nucleare", sottolineano Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson al termine della riunione, voluta dalla cancelliera tedesca.I quattro leader deplorano la ridotta cooperazione dell'Iran con l'Aiea mentre salutano la decisione di Biden di far rientrare gli Usa nell'accordo sul nucleare, dopo l'uscita voluta dal suo predecessore Donald Trump."Siamo determinati - conclude il gruppo detto dei 3+1 - a continuare a lavorare in stretta collaborazione con la Russia, la Cina e l'Ue in qualità di coordinatrice per fornire una soluzione a questa sfida essenziale".Joe Biden ha la "convinzione" che "la soluzione diplomatica sia la soluzione migliore" per impedire all'Iran di fabbricare l'arma nucleare. Lo riferisce una fonte della Casa Bianca, dopo il vertice tra Joe Biden e i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania in vista della ripresa dei negoziati per tornare all'accordo sul nucleare iraniano. "Ci piacerebbe che cominciassero il più urgentemente possibile", ha detto Biden.