Bilaterale a margine del G20 G20: Draghi chiede al presidente del Congo novità sulle indagini per la morte di Attanasio

Il premier Mario Draghi chiede al presidente del Congo aggiornamenti sulle indagini riguardanti l'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci.Lo rende noto palazzo Chigi dopo l'incontro bilaterale con il presidente della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi, a margine dei lavori del G20.Nel colloquio sono stati affrontati i temi dell'accesso ai vaccini e della ripresa economica in Africa.L'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati uccisi nel corso di un intenso conflitto a fuoco dal gruppo che voleva sequestrarli lo scorso 22 febbraio nella Repubblica Democratica del Congo.Le versioni dei testimoni avvalorano la ricostruzione secondo cui i due italiani sono morti non in un'esecuzione, ma colpiti dagli assalitori mentre il carabiniere tentava di portare l'ambasciatore fuori dalla linea di fuoco tra i sequestratori e i ranger, intervenuti immediatamente.